В Україну вперше з травня повернулася інфляція: ціни зросли на 0,7% за місяць

10.10.2019 18:10

У вересні 2019 року ціни в України зросли на 0,7% проти серпня. Таким чином, в Україні знову зафіксували місячну інфляцію — вперше з травня 2019 року.



Від початку 2019 року ціни в Україні зросли на 3,4%, а порівняно з вереснем 2018 року — на 7,5%, — передає «Громадське».



«На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,3%. Найбільше (на 21,4%) подорожчали гречані крупи. На 2,4–0,6% зросли ціни на фрукти, молоко та молочну продукцію, масло, рибу та продукти з риби, рис, м’ясо та м’ясопродукти», — повідомили у Держстаті. Водночас ціни на овочі за місяць впали на 5,1%, на цукор — на 1%, яйця подешевшали на 6,3%.



Одяг та взуття у вересні подорожчали на 8,7%, а комунальні послуги навпаки подешевшали на 0,2%. Транспортні послуги подешевшали на 0,4%, а освітні подорожчали на 9,9%.

Источник: antikor.com.ua