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Азаров рассказал, кто отдал приказ стрелять по активистам Майдана
Одиозный бывший глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что приказ на открытие огня по протестующим во время Революции Достоинства на Майдане никак не мог пойти от тогдашнего Верховного главнокомандующего ВСУ Виктора Януковича. Также такой приказ, по словам Азарова, не мог отдать и занимающий в то время пост главы МВД Виталий Захарченко. Как пишет replyua.net, по словам экс-премьера, которые он высказал во время эфира на телеканале «НАШ», именно организаторы той самой Революции достоинства имели планы буквально утопить Майдан в крови, а также осуществить массовые репрессии в отношении сторонников старой власти.
Таким образом, Николай Азаров заявил, что приказа открывать огонь не было сто процентов. Провокационные действия, по его словам, осуществлялись со стороны тех людей, которые управляли государственным переворотом. «Сами подумайте, Виктор Янукович, который тогда отдавал власть, разве он был заинтересован в пролитии крови?», - задался вопросом Азаров.
Согласно словам бывшего премьер-министра, к власти в украинском государстве после государственного переворота, пришла группа мародеров, а также преступников, которые в полной мере зачистили поле оппозиции. «Перед судом обязательно должны предстать все те, кто виновны в кровопролитии», - подытожил политик.
Теги: Донбасс, Николай Азаров, Майдан, стрельба
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