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«Укрзализныця» изменила порядок продажи билетов на Донбасс
"Укрзализныця" увеличила срок продажи билетов на поезда в восточном направлении до 45 суток. Об этом сообщили в пресс-центре "Укрзализныци", передает УНН.
"Укрзализныця увеличила до 45 суток срок продажи билетов на 16 поездов восточного направления. Отныне билеты на поезда, курсирующие в Луганскую и Донецкую область, можно приобрести не за 30, а за 45 суток до отправления поезда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что срок предварительной продажи не увеличился для скоростного поезда Интерсити+ № 712/711, курсирующий по маршруту Киев - Константиновка.
Купить билет за полтора месяца можно на поезда, которые уезжают из Киева, Ужгорода, Одессы, Хмельницкого, Днепра и Львова. Добраться на них можно до Мариуполя, Лисичанска, Бердянска, Константиновки и Харькова.
Теги: Донбасс, продажа, билеты, Укрзализниця
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