Осенняя жара установит "рекорд": синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом

15.10.2019 15:56

В среду, 16 октября, в Украине днем продолжится теплая, солнечная погода без осадков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко, пишет Апостроф.

По ее словам, в нашей стране в этот день будет одна из наиболее высоких температур воздуха в Европе.

"Температура воздуха в течение дня будет достигать +18 +24 градусов. А, например, в Испании, Франции, не говоря уже о Германии или Великобритании или Швеции, будет + 10 + 15 градусов", – пишет синоптик.

В то же время, ночью будет достаточно холодно, от +6 до +12 градусов. Также в Украине будут держаться утренние и ночные туманы.

Как отмечает Диденко, такая погода продлится до конца недели, с незначительными колебаниями температуры.