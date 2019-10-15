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Осенняя жара установит "рекорд": синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом

15.10.2019 15:56
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Осенняя жара установит "рекорд": синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом

В среду, 16 октября, в Украине днем продолжится теплая, солнечная погода без осадков.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко, пишет Апостроф.
По ее словам, в нашей стране в этот день будет одна из наиболее высоких температур воздуха в Европе.
"Температура воздуха в течение дня будет достигать +18 +24 градусов. А, например, в Испании, Франции, не говоря уже о Германии или Великобритании или Швеции, будет + 10 + 15 градусов", – пишет синоптик.
В то же время, ночью будет достаточно холодно, от +6 до +12 градусов. Также в Украине будут держаться утренние и ночные туманы.
Как отмечает Диденко, такая погода продлится до конца недели, с незначительными колебаниями температуры.



Теги: Донбасс, тепло, рекорд, прогноз погоды
 
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