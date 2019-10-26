- Разведка: На Донбасс заброшен российский спецназ12:41
- Берегитесь: Врач прогнозирует эпидемию дифтерии в Украине12:19
- Украинцы будут встречать ноябрь с мокрым снегом12:00
- Запасы газа в хранилищах Украины достигли максимального за 10 лет объема11:40
- Смог окутал Украину: ГСЧС отчиталась об уровне загрязнения воздуха11:23
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: мало машин на «Гнутово»10:17
- Бесплатная сотка: как законно получить участок земли даром10:01
- «Пошлины больше нет»: Трамп подписал важный закон по товарам из Украины09:40
- Решение по Донбассу должно отвечать национальным интересам09:24
- Озверевшие боевики дали залп из тяжелой артиллерии, ВСУ понесли потери: что происходит на Донбассе09:01
Берегитесь: Врач прогнозирует эпидемию дифтерии в Украине
Рост заболеваемости дифтерией будет продолжаться в Украине, даже один случай уже считается вспышкой болезни. Как информирует replyua.net со ссылкой на ГолосUA, такое заявление прозвучало от главы Национальной медицинской палаты Сергея Кравченко. Он отметил, что случаи дифтерии, правда, единичные, из года в год регистрируют даже в очень развитых странах, вроде Италии, Франции и Германии. Там может регистрироваться несколько случаев заболевания в год. Украина в этом пошла намного дальше.
«В Закарпатье уже больше восьми заболевших. Это говорит о негативной тенденции», - заявил доктор. Он подчеркнул, что конкретно для этого заболевания характерна цикличность, однако существуют и различные другие факторы, и именно по этой причине не исключено, что в Украине число заболевших будет быстро увеличиваться. Кравченко отметил, что рост заболеваемости связан в том числе и с провальной вакцинацией.
Напомним, что ранее дифтерию диагностировали у девятилетнего мальчика из Киева. Врачи рассказали, что в своё время родители школьника отказались прививать его, и сейчас ребенок находится в больнице. Врачи поставили диагноз 24 октября. Впрочем, ребёнку пока не ввели сыворотку, поскольку для этого нет показаний.
Теги: Украина, врачи, эпидемия, дифтерия
- Грипп в Украину придет в декабре
- Судмедэксперт: украинцы умирают не от пневмонии!
- Свиной грипп. Эпидемиологи предупредили об опасности "Арбидола" и "Амиксина"!
- Эпидемия свиного гриппа. Минздрав рассказал, кого упекут в больницу
- Пневмония забрала жизнь роженицы. Ребенка удалось спасти
- На Прикарпатье "лежат" 240 медиков
- Разведка: На Донбасс заброшен российский спецназ12:41
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: мало машин на «Гнутово»10:17
- Озверевшие боевики дали залп из тяжелой артиллерии, ВСУ понесли потери: что происходит на Донбассе09:01
- В России ГИБДД собирает базу автономеров ОРДЛО: водителей будут штрафовать22:04
- Из н.п. Иловайска в н.п. Кутейниково передвигаются железнодорожные составы для угля21:02
- Жители Ясиноватой рассказали, где в городе можно поймать хороший сигнал Vodafone20:31
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации20:00
- Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»18:02
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения17:00
- Пушилин ощутил дежавю: у Зеленского видит черты Порошенко16:22
- Разведка: На Донбасс заброшен российский спецназ12:41
- Берегитесь: Врач прогнозирует эпидемию дифтерии в Украине12:19
- Украинцы будут встречать ноябрь с мокрым снегом12:00
- Запасы газа в хранилищах Украины достигли максимального за 10 лет объема11:40
- Смог окутал Украину: ГСЧС отчиталась об уровне загрязнения воздуха11:23
- Туристам на заметку: ученые спрогнозировали сильнейшее землетрясение в Таиланде11:01
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: мало машин на «Гнутово»10:17
- Бесплатная сотка: как законно получить участок земли даром10:01
- «Пошлины больше нет»: Трамп подписал важный закон по товарам из Украины09:40
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО
- «С самого утра гремят взрывы»: В Донецке разгорелись ожесточенные бои, началась паника
- В Москве рассказали, что власти Украины задумали сделать с "Л/ДНР": "Начались разговоры"
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации