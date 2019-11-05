НБУ повысил официальный курс гривны на 7,85 коп. до 24,7195 UAH/USD

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 ноября, на 5,99 коп. до 24,7980 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам: