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Зеленский отреагировал на идею Коломойского переориентироваться на Россию
21.11.2019 09:30
Владимир Зеленский заявил, что международные отношения и внешнеполитический вектор страны – это прерогатива президента, а не отдельных бизнесменов, сообщает ТСН.
Так он прокомментировал высказывания крупного предпринимателя Игоря Коломойского о необходимости переориентации Украины на Россию.
"Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен в Украине. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество можем говорить об этом, но это все-таки решения государственного уровня", - сказал Зеленский на брифинге в Очакове.
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