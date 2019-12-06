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Пожар в Одессе: под завалами найдено тело женщины

06.12.2019 08:00
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Пожар в Одессе: под завалами найдено тело женщины

В Одессе на месте пожара в колледже нашли тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Тело было найдено под обломками здания. Полиция устанавливает личность погибшей.



Теги: Одесса, колледж, пожар
 
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