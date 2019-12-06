Пожар в Одессе: под завалами найдено тело женщины

06.12.2019 08:00

В Одессе на месте пожара в колледже нашли тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Тело было найдено под обломками здания. Полиция устанавливает личность погибшей.