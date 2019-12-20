В Киев везут 30 тонн карпатского снега

20.12.2019 16:30

Сегодня, 20 декабря, в Киев должны привезти 30 тонн снега из Карпат. Его доставят под Арку дружбы народов, чтобы обустроить специальный сноупарк, сообщает телеканал 112 Украина.

Как сообщается, тонны снега везут на пяти грузовиках под специальным тентом — чтобы он не растаял раньше времени. Его доставят под Арку дружбы народов, где уже в эти выходные, 21 и 22 декабря, состоятся соревнования среди профессиональных лыжников и сноубордистов "Дабл Трипл Snow Fest".

Отмечается, что вдобавок организаторы готовят собственный снег в закрытых холодильных камерах.