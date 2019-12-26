В Припяти впервые c 1986 года установили рождественскую елку

26.12.2019 14:00

В зоне отчуждения в городе Припять впервые за последние 33 года установили новогоднюю елку. Ее украшали бывшие жители города, сообщает телеканал 112 Украина.

Чтобы украсить елку, люди использовали собственные фотографии из альбомов, старые часы и белые шарики с пометками радиационной опасности. Многие фото были сделаны в день катастрофы – 26 апреля 1986 года.

Главной целью акции было привлечь внимание к процессу преобразования зоны ЧАЭС в своеобразный музей, куда все чаще приезжают туристы и который планируют сделать памяткой материального наследия ЮНЕСКО.