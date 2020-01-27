В Киеве загорелось здание Минкульта

27.01.2020 14:00

В Киеве в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта произошел пожар, сообщает РБК-Украина.

В сообщении столичного главка ГСЧС на странице в соцсети Фейсбук отмечается, что пожар возник в подвале в помещении архива. "В 11:03 пожар площадью 30 м кв локализован, спасены четыре человека", - рассказали в ГСЧС.