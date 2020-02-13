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Укрпочта приостановила доставку в Китай
13.02.2020 16:00
Укрпочта заявила о приостановке поставок в Китай. Об этом говорится на сайте компании, сообщает Корреспондент.net.
"В связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен", - говорится в сообщении.
При этом все отправления принятые до 11 февраля будут доставлены, однако сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены.
Теги: Китай, Укрпочта, доставка
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