Циклон Ксантипп несет в Украину сильный ветер, дождь и мокрый снег

23.02.2020 13:00

Атмосферный фронт циклона Ксантипп 23 февраля достигнет Украины, ожидаются осадки и усиление ветра, передает Корреспондент.net.

Температура воздуха ожидается в пределах + 3, + 9 градусов с последующим снижением в понедельник до + 2, + 5 градусов.

24 февраля прогнозируются значительные осадки в виде мокрого снега и дождя, сильный, штормовой ветер может быть со скоростью 22-28 м /с, а в Карпатах даже до 40 м /с.