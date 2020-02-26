Всем въезжающим в Украину будут мерить температуру

26.02.2020 09:00

В Украине будут измерять температуру всех граждан, прибывающих как через авиасообщение, так и через все автомобильные и ж/д пункты пропуска на границе. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании координационного совещания о ситуации по контролю за коронавирусом вечером 25 февраля, передает пресс-служба МВД, сообщает Корреспондент.net.

"Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232", - сказал министр.

По словам Авакова, планируется введение температурного контроля и на КПВВ на линии разграничения с Донбассом и с аннексированным Крымом.

В случае фиксирования у граждан повышенной температуры и начальных признаков заболевания, они будут отправлены на дополнительные обследования.