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В Украине на сегодняшнее утро 84 случая коронавируса

24.03.2020 11:00
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В Украине на сегодняшнее утро 84 случая коронавируса

В Украине по состоянию на 10:00 24 марта зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса Covid-19. Так, за сутки зафиксировано 11 новых случаев. Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook, передает телеканал 112 Украина.
Из всех 84 случаев 3 являются летальными, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
Пока заражение коронавирусом выявлено:
Днепропетровская область — 2 случая;
Донецкая область — 1 случай;
Житомирская область — 2 случая (1 летальный);
Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный);
г. Киев — 29 случаев;
Киевская область — 15 случаев, из них 10 - в течение последних суток;
Львовская область — 2 случая;
Тернопольская область — 2 случая, из которых 1 - в течение последних суток;
Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный);
Черкасская область — 1 случай.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 года в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на Covid-19.


 
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