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В Украину идет весеннее тепло

24.03.2020 12:00
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В Украину идет весеннее тепло

По словам синоптика Натальи Диденко температура воздуха в Украине вскоре начнет постепенно повышаться, сообщает Ukranews.com.
Уже с четверга ощутимо потеплеет: сначала +7 .. + 12 на юге до +15 градусов, ближе к выходным +10 .. + 16 градусов. Всю неделю осадков не будет, будет светить солнце.
Однако синоптик призвала не поддаваться соблазну весеннего солнца и оставаться дома.



Теги: тепло, весна, прогноз погоды
 
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