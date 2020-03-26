- Коронавирус в Украине: за сутки 43 новых случая заражения11:00
- В Украине увеличилось число умерших от COVID-1909:00
- Укрпочта запускает бесплатную доставку лекарств в небольшие населенные пункты16:00
- Кабмин объявил режим ЧС по всей стране13:30
- В Запорожье ввели режим ЧС из-за коронавируса13:00
- НБУ повысил официальный курс гривни11:00
- ГСЧС сообщила о 113 случаях коронавируса в Украине10:00
- В АТБ вводят специальный "час пенсионера"13:00
- В Украину идет весеннее тепло12:00
- В Украине на сегодняшнее утро 84 случая коронавируса11:00
Коронавирус в Украине: за сутки 43 новых случая заражения
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает РБК-УКРАИНА.
Также в Минздраве показали ситуацию в областях:
Винницкая область - 1 случай;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 2 случая;
Донецкая область - 1 случай;
Запорожская область - 7 случая;
Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;
Ивано-Франковская область - 16 (2 летальных) случая;
г. Киев - 34 случая;
Киевская область - 24 случая;
Львовская область - 2 случая;
Луганская область - 1;
Одесская область - 4;
Тернопольская область - 15 случая (1 летальный;
Херсонская область - 1 случай;
Черновицкая область - 42 (1 летальный) случаи;
Черкасская область - 2 случая.
Таким образом, за сутки было зафиксировано 43 новых случая заражения Covid-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- Украинцы не платят за коммунальные услуги
- Украинцы стали потреблять меньше хлеба
- Официальная статистика: в Украине снизилась безработица
- В Украине с начала года зарегистрировано более пяти тысяч IT-компаний
- За прошлый год почти 20 тысяч украинцев поменяли имена
- В экономику Украины стали больше инвестировать
- "ДНР" объявила в розыск Порошенко17:00
- Донецкая фильтровальная станция останавливает работу14:00
- В "ДНР" - 70 подозрений на коронавирус08:00
- В Мариуполе рассказали о состоянии больного коронавирусом16:00
- В аптеки Мариуполя завезли тысячу защитных масок09:00
- Россия открыла границу для жителей ОРДЛО14:00
- В ОРЛО разбился рейсовый автобус "Должанск-Донецк"12:00
- В Донецкой области c 23 марта вводится режим чрезвычайной ситуации12:00
- "ЛНР" вслед за "ДНР" закрывает границу с Украиной17:00
- В "ДНР" получили российские тесты на коронавирус (ВИДЕО)11:00
- Коронавирус в Украине: за сутки 43 новых случая заражения11:00
- Мэр Бергамо назвал причину начала эпидемии COVID-19 в Италии10:00
- В Украине увеличилось число умерших от COVID-1909:00
- ВОЗ дала рекомендации по борьбе с COVID-1908:00
- "ДНР" объявила в розыск Порошенко17:00
- Укрпочта запускает бесплатную доставку лекарств в небольшие населенные пункты16:00
- Шварценеггер пожертвовал $1 млн на борьбу с коронавирусом15:00
- Донецкая фильтровальная станция останавливает работу14:00
- Кабмин объявил режим ЧС по всей стране13:30
- В Запорожье ввели режим ЧС из-за коронавируса13:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- "АТБ" объявила о повышении цен на продукты питания
- Россия открыла границу для жителей ОРДЛО
- В "ДНР" - 70 подозрений на коронавирус
- Донецкая фильтровальная станция останавливает работу
- В ОРЛО разбился рейсовый автобус "Должанск-Донецк"
- В апреле-мае пенсионерам выплатят надбавку и повысят пенсии
- "ДНР" объявила в розыск Порошенко
- Во Франции заявили об эффективности комбинированного препарата против коронавируса
- В АТБ вводят специальный "час пенсионера"
- В Мариуполе рассказали о состоянии больного коронавирусом