Коронавирус в Украине: за сутки 43 новых случая заражения

26.03.2020 11:00

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает РБК-УКРАИНА.

Также в Минздраве показали ситуацию в областях:

Винницкая область - 1 случай;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 2 случая;

Донецкая область - 1 случай;

Запорожская область - 7 случая;

Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;

Ивано-Франковская область - 16 (2 летальных) случая;

г. Киев - 34 случая;

Киевская область - 24 случая;

Львовская область - 2 случая;

Луганская область - 1;

Одесская область - 4;

Тернопольская область - 15 случая (1 летальный;

Херсонская область - 1 случай;

Черновицкая область - 42 (1 летальный) случаи;

Черкасская область - 2 случая.

Таким образом, за сутки было зафиксировано 43 новых случая заражения Covid-19.