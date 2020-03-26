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Коронавирус в Украине: за сутки 43 новых случая заражения

26.03.2020 11:00
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Коронавирус в Украине: за сутки 43 новых случая заражения

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает РБК-УКРАИНА.
Также в Минздраве показали ситуацию в областях:
Винницкая область - 1 случай;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 2 случая;
Донецкая область - 1 случай;
Запорожская область - 7 случая;
Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;
Ивано-Франковская область - 16 (2 летальных) случая;
г. Киев - 34 случая;
Киевская область - 24 случая;
Львовская область - 2 случая;
Луганская область - 1;
Одесская область - 4;
Тернопольская область - 15 случая (1 летальный;
Херсонская область - 1 случай;
Черновицкая область - 42 (1 летальный) случаи;
Черкасская область - 2 случая.
Таким образом, за сутки было зафиксировано 43 новых случая заражения Covid-19.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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