Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине за сутки зафиксировано 68 новых случаев COVID-19

06.04.2020 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине за сутки зафиксировано 68 новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 75 случаев;
Волынская область - 24 случая;
Днепропетровская область - 14 случаев;
Донецкая область - 9 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 35 случаев;
Запорожская область - 41 случай;
Ивано-Франковская область - 116 случаев;
Кировоградская область - 41 случай;
г. Киев - 234 случая;
Киевская область - 91 случай;
Львовская область - 27 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 27 случаев;
Полтавская область - 11 случаев;
Ровенская область - 39 случаев;
Сумская область - 51 случай;
Тернопольская область - 160 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 10 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черновицкая область - 220 случаев;
Черкасская область - 62 случая;
Черниговская область - 7 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 апреля 2020 в Центр поступило 373 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5864 сообщения о подозрении на COVID-19.



Теги: Украина, ситуация, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх