Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 декабря

23.12.2020 12:00

В Украине за сутки выявили 10136 новых случаев коронавируса - всего в стране уже 989642 подтвержденных инфицирований. Об этом сообщает Минздрав в среду, 23 декабря.

При этом выздоровели 615660 украинцев (накануне - 15 372), а скончались - 17172 человек (накануне - 275).

Статистика коронавируса по регионам:

Киев - 103663 (+1 381)

Винницкая - 21259 (+114)

Волынская - 31490 (+352)

Днепропетровская - 54625 (+478)

Донецкая - 33102 (+342)

Житомирская - 36 975 (+165)

Закарпатская - 27 391 (+88)

Запорожская - 49341 (+887)

Ивано-Франковская - 42300 (+210)

Киевская - 54831 (+809)

Кировоградская - 7949 (+88)

Луганская - 9181 (+187)

Львовская - 57906 (+505)

Николаевская - 27970 (+491)

Одесская - 66 295 (+792)

Полтавская - 32945 (+439)

Ровенская - 39251 (+331)

Сумская - 38501 (+180)

Тернопольская - 32738 (+159)

Харьковская - 66243 (+591)

Херсонская - 16162 (+189)

Хмельницкая - 37142 (+302)

Черкасская - 35 938 (+525)

Черновицкая - 38 721 (+166)

Черниговская - 27 723 (+365).