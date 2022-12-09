Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Укрэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме

09.12.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Укрэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме

По состоянию на утром пятницы ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но контролируемой. Дефицит мощности все еще значителен, сообщает Укрэнерго 9 декабря.
"Из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях в этих регионах сохраняется непростая ситуация с обеспечением электроснабжения. Враг почти каждый день с момента массированной ракетной атаки 5 декабря обстреливает артиллерией сети и электростанции на востоке и юге Украины. Погодные условия в этих регионах также замедляют не только восстановительные работы, но и затрудняют работу саперных бригад.
Резервными схемами удалось запитать потребителей Одесщины, но в южных областях все еще значительны ограничения потребления из-за существенного объема повреждений в сети. Непростая ситуация и на Киевщине, где получили повреждения объекты генерации. В результате в регионе значителен дефицит, особенно на левобережье. Продолжаются масштабные обновительные работы, к которым также приобщаются ремонтные бригады «Укрэнерго».
К сожалению, в таких условиях мы не можем прогнозировать существенного улучшения ситуации в выходные дни, когда потребление традиционно снижается. Но мы прилагаем все усилия для того, чтобы как можно скорее регионы могли вернуться к плановым графикам ограничений", - говорится в сообщении.



Теги: Украина, область, электроснабжение, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх