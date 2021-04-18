Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 апреля

18.04.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 10 282 новых случаев коронавируса COVID-19. Это существенно меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook утром в воскресенье, 18 апреля.

"В частности, заболели 456 детей и 161 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 4 274 человека; летальных случаев – 250; выздоровело – 6 523 человека", – написал Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1590), Днепропетровской (1114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии составило 1 946 510 человек, 39 786 пациентов скончалось, 1 482 079 человек выздоровели.

Количество новых заболеваний COVID-19 в регионах в сутки:

Киев - 480 случаев;

Винницкая область - 177 случая;

Волынская область - 197 случая;

Днепропетровская область - 1 114 случаев;

Донецкая область - 511 случай;

Житомирская область - 379 случаев;

Закарпатская область - 106 случаев;

Запорожская область - 151 случай;

Ивано-Франковская область - 100 случаев;

Киевская область - 597 случаев;

Кировоградская область - 219 случаев;

Луганская область - 65 случаев;

Львовская область - 461 случай;

Николаевская область - 468 случаев;

Одесская область - 595 случаев;

Полтавская область - 160 случаев;

Ровенская область - 300 случаев;

Сумская область - 540 случаев;

Тернопольская область - 256 случаев;

Харьковская область - 1590 случаев;

Херсонская область - 215 случаев;

Хмельницкая область - 540 случаев;

Черкасская область - 300 случаев;

Черновицкая область - 174 случая;

Черниговская область - 587 случаев.