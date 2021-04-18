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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 апреля

18.04.2021 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 апреля

В Украине за минувшие сутки подтвердили 10 282 новых случаев коронавируса COVID-19. Это существенно меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook утром в воскресенье, 18 апреля.
"В частности, заболели 456 детей и 161 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 4 274 человека; летальных случаев – 250; выздоровело – 6 523 человека", – написал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1590), Днепропетровской (1114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 1 946 510 человек, 39 786 пациентов скончалось, 1 482 079 человек выздоровели.
Количество новых заболеваний COVID-19 в регионах в сутки:
Киев - 480 случаев;
Винницкая область - 177 случая;
Волынская область - 197 случая;
Днепропетровская область - 1 114 случаев;
Донецкая область - 511 случай;
Житомирская область - 379 случаев;
Закарпатская область - 106 случаев;
Запорожская область - 151 случай;
Ивано-Франковская область - 100 случаев;
Киевская область - 597 случаев;
Кировоградская область - 219 случаев;
Луганская область - 65 случаев;
Львовская область - 461 случай;
Николаевская область - 468 случаев;
Одесская область - 595 случаев;
Полтавская область - 160 случаев;
Ровенская область - 300 случаев;
Сумская область - 540 случаев;
Тернопольская область - 256 случаев;
Харьковская область - 1590 случаев;
Херсонская область - 215 случаев;
Хмельницкая область - 540 случаев;
Черкасская область - 300 случаев;
Черновицкая область - 174 случая;
Черниговская область - 587 случаев.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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