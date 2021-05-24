Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 мая

24.05.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки выявили 1 334 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Это минимальный показатель с начала года, сообщает Минздрав в понедельник, 23 мая.

Среди заболевших – 86 детей и 21 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 019 человек; летальных случаев – 68; выздоровело – 6 999 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), городе Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 2 183 855 человек, 49 436 пациентов скончалось, 1 957 560 человек выздоровели.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 125

Винницкая область - 39

Волынская область - 67

Днепропетровская область - 190

Донецкая область - 42

Житомирская область - 48

Закарпатская область - 7

Запорожская область - 54

Ивано-Франковская область - 35

Киевская область - 4

Кировоградская область - 26

Луганская область - 13

Львовская область - 41

Николаевская область - 151

Одесская область - 29

Полтавская область - 7

Ровенская область - 46

Сумская область - 33

Тернопольская область - 55

Харьковская область - 101

Херсонская область - 26

Хмельницкая область - 16

Черкасская область - 47

Черновицкая область - 39

Черниговская область - 26.