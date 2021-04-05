Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 апреля

05.04.2021 10:00

За прошедшие 24 часа в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболел 431 ребенок и 152 медработника. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

По информации министра, за сутки вирус унес жизни 254 украинцев. С начала пандемии скончалось 34 587 человек.

За минувшие сутки были госпитализированы 3 275 человек; выздоровели – 4 946 человек; осуществлено тестирований - 34 666 (в том числе методом ПЦР – 21 963, методом ИФА – 4 574, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 8 129).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 155), Львовской (1 121), Днепропетровской (1 003), Одесской (660), Киевской (619) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 755 888 граждан. Недуг победили 1 352 139 человек. Проведено ПЦР-тестов 8 356 074.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

м. Киев - 458 случаев / 130 прививок;

Винницкая область - 233 случая / 20 прививок;

Волынская область - 241 случай / 20 прививок;

Днепропетровская область - 1003 случая / 40 прививок;

Донецкая область - 254 случая / 10 прививок;

Житомирская область - 557 случаев / 40 прививок;

Закарпатская - 165 случаев / 20 прививок;

Запорожская область - 293 случая / 70 прививок;

Ивано-Франковская область - 91 случай / 88 прививок;

Киевская область - 619 случаев / 0 прививок;

Кировоградская область - 108 случаев / 20 прививок;

Луганская область - 36 случаев / 10 прививок;

Львовская область - 1121 случай / 110 прививок;

Николаевская область - 287 случаев / 60 прививок;

Одесская область - 660 случаев / 0 прививок;

Полтавская область - 229 случаев / 60 прививок;

Ровенская область - 252 случая / 50 прививок;

Сумская область - 428 случаев / 20 прививок;

Тернопольская область - 441 случай / 70 прививок;

Харьковская область - 1155 случаев / 250 прививок;

Херсонская область - 176 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область - 439 случаев / 40 прививок;

Черкасская область - 361 случай / 70 прививок;

Черновицкая область - 254 случая / 30 прививок;

Черниговская область - 318 случаев / 30 прививок.