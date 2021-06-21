Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июня

21.06.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 323 новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав в понедельник, 21 июня.

Так, за минувшие сутки:

госпитализированы - 375 человек;

летальных случаев - 16;

выздоровели - 677 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 8943 лица,

методом ИФА - 1147 человек,

экспресс-тестами - 4008 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2229846 лица;

выздоровели - 2152140 человек;

летальных случаев - 52 032;

проведения ПЦР-тестов - 10679015.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 95

Винницкая - 10

Волынская - 10

Днепропетровская - 22

Донецкая - 0

Житомирская - 9

Закарпатская - 0

Запорожская - 22

Ивано-Франковская - 0

Киевская - 14

Кировоградская - 4

Луганская - 5

Львовская - 23

Николаевская - 26

Одесская - 12

Полтавская - 4

Ровенская - 8

Сумская - 14

Тернопольская - 6

Харьковская - 4

Херсонская - 7

Хмельницкая - 5

Черкасская - 7

Черновицкая - 15

Черниговская - 1.