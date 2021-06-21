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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июня

21.06.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июня

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 323 новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав в понедельник, 21 июня.
Так, за минувшие сутки:
госпитализированы - 375 человек;
летальных случаев - 16;
выздоровели - 677 человек;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 8943 лица,
методом ИФА - 1147 человек,
экспресс-тестами - 4008 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2229846 лица;
выздоровели - 2152140 человек;
летальных случаев - 52 032;
проведения ПЦР-тестов - 10679015.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 95
Винницкая - 10
Волынская - 10
Днепропетровская - 22
Донецкая - 0
Житомирская - 9
Закарпатская - 0
Запорожская - 22
Ивано-Франковская - 0
Киевская - 14
Кировоградская - 4
Луганская - 5
Львовская - 23
Николаевская - 26
Одесская - 12
Полтавская - 4
Ровенская - 8
Сумская - 14
Тернопольская - 6
Харьковская - 4
Херсонская - 7
Хмельницкая - 5
Черкасская - 7
Черновицкая - 15
Черниговская - 1.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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