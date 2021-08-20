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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 августа
В Украине за день подтвердили 1600 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2271826. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 20 августа.
При этом выздоровели за сутки 882 человека (всего - 2,2 млн), а скончались 26 украинцев (всего - 53394). В больницы попали 597 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.
Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):
Киев - 222/17340
Винницкая - 33/1907
Волынская - 22/525
Днепропетровская - 68/4857
Донецкая - 108/1662
Житомирская - 48/2807
Закарпатская - 20/1463
Запорожская - 97/2035
Ивано-Франковская - 61/948
Киевская - 71/6524
Кировоградская - 10/1429
Луганская - 67/553
Львовская - 70/2186
Николаевская - 17/1363
Одесская - 109/4173
Полтавская - 56/3478
Ровенская - 29/870
Сумская - 46/2970
Тернопольская - 56/998
Харьковская - 86/3487
Херсонская - 75/1851
Хмельницкая - 68/958
Черкасская - 34/4419
Черновицкая - 79/1542
Черниговская - 48/1185.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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