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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 мая
01.05.2020 11:00
455 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 11 человек из числа ранее заболевших скончались, 175 выздоровели. Об этом говорится в статистике обнародованной СНБО утром 1 мая, передает Цензор.НЕТ.
На сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО в пятницу утром указано, что в настоящее время в Украине болеет Covid-19 9 тыс 176 человек, что на 269 больше, чем сутками ранее. Также указывается, что всего в Украине зафиксированы 10 861 случаев Covid-19, что на 455 больше, чем сутками ранее. Всего в Украине умерли 272 человек с коронавирусной инфекцией, 11 - за минушие сутки.
Теги: Украина, ситуация, COVID-19
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