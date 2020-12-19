Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 декабря

19.12.2020 13:00

Коронавирусом в Украине за прошедшие сутки заразились 11 742 человека. Госпитализировали за сутки 2865 человек, выздоровели 13 314 пациента, 213 человек умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

С начала пандемии в Украине обнаружили 956 123 случая COVID-19, из них 574 536 человек выздоровели, 16 469 умерли.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 99 694 случая;

Винницкая область – 20 781 случай;

Волынская область – 30 197 случаев;

Днепропетровская область – 52 068 случаев;

Донецкая область – 31 929 случаев;

Житомирская область – 36 061 случай;

Закарпатская область – 27 003 случая;

Запорожская область – 46 544 случая;

Ивано-Франковская область – 41 798 случаев;

Киевская область – 52 415 случаев;

Кировоградская область – 7 707 случаев;

Луганская область – 8 640 случаев;

Львовская область – 56 442 случая;

Николаевская область – 26 260 случаев;

Одесская область – 63 124 случая;

Полтавская область – 31 433 случая;

Ровненская область – 38 315 случаев;

Сумская область – 37 612 случаев;

Тернопольская область – 32 235 случаев;

Харьковская область – 64 792 случая;

Херсонская область – 15 449 случаев;

Хмельницкая область – 36 360 случаев;

Черкасская область – 34 451 случай;

Черновицкая область – 37 949 случаев;

Черниговская область – 26 864 случая.