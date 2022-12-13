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Информация "Укрэнерго" о ситуации в энергосистеме на 13 декабря
На 13 декабря в энергосистеме сохраняется сложная ситуация. Дефицит электроэнергии остается значительным. Об этом сообщает пресс-центр "Укрэнерго".
"Ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, обледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад.
На востоке враг снова обстрелял несколько районов, нанеся повреждения объектам энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы будут начаты после разрешения ВСУ. В то же время, на деоккупированных территориях удалось запитать населенные пункты, некоторые из которых оставались без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.
Теги: Украина, электроснабжение, ситуация
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