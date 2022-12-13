Информация "Укрэнерго" о ситуации в энергосистеме на 13 декабря

13.12.2022 13:00

На 13 декабря в энергосистеме сохраняется сложная ситуация. Дефицит электроэнергии остается значительным. Об этом сообщает пресс-центр "Укрэнерго".

"Ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, обледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад.

На востоке враг снова обстрелял несколько районов, нанеся повреждения объектам энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы будут начаты после разрешения ВСУ. В то же время, на деоккупированных территориях удалось запитать населенные пункты, некоторые из которых оставались без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.