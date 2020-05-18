Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 мая

18.05.2020 11:00

В Украине за сутки зафиксировали 325 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 160 человек. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Аппарата СНБО Украины.

С начала пандемии COVID-19 в Украине подтверждены 18 616 случаев заражения. 535 человек из числа заболевших умерли (21 человек за последние сутки).

5 276 заболевших выздоровели (160 за последние сутки).

Количество активных больных за сутки возросло на 144.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 733 (386 выздоровели)

Волынская обл. - 625 (150 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 843 (95 выздоровели)

Донецкая обл. - 131 (42 выздоровели)

Житомирская обл. - 564 (149 выздоровели)

Закарпатская обл. - 901 (189 выздоровели)

Запорожская обл. - 382 (185 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1221 (513 выздоровели)

м. Киев - 2321 (224 выздоровели)

Киевская обл. - 1224 (212 выздоровели)

Кировоградская обл. - 445 (319 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (22 выздоровели)

Львовская обл. - 1066 (206 выздоровели)

Николаевская обл. - 262 (82 выздоровели)

Одесская обл. - 764 (60 выздоровели)

Полтавская обл. - 264 (189 выздоровели)

Ровенская обл. - 1167 (353 выздоровели)

Сумская обл. - 163 (89 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1081 (599 выздоровели)

Харьковская обл. - 789 (147 выздоровели)

Херсонская обл. - 168 (126 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 267 (67 выздоровели)

Черкасская обл. - 372 (207 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2713 (634 выздоровели)

Черниговская обл. -108 (31 выздоровел).

Всего в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР.