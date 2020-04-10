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Аваков назвал суммы выплат потерявшим работу из-за карантина
В Украине из-за карантина и коронавируса более половины украинцев оказались в финансовой зоне риска. Об этом написал на своей странице в Facebook глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, по результатам социологических исследований 73% опрошенных сознались, что запасов сбережений у них максимум на месяц.
Аваков отметил, для выхода из ситуации президент Украины Владимир Зеленский и Кабмин разработали систему прямой финансовой помощи:
- пенсионерам работающим и нет будет выплачиваться ( +1000 грн у кого сумма начислений в месяц менее 5000 грн; +500 грн старше 80 лет. Все будет проведено автоматически).
- безработным, потерявшим работу – будут прямые выплаты пособия по безработице через Центы занятости.
Министр добавил, что тут есть некоторые нововведения:
- Во-первых выплаты будут насчитываться сразу, с 1-го дня подачи человеком заявления по упрощённой процедуре.
- Во-вторых – не нужно никуда идти – в связи с карантином, заявку можно будет отправить онлайн, не выходя из дома. С человеком свяжутся по телефону и он будет получать пособие.
"Минимальная, "голая" сумма на сейчас 650 грн/мес. Но реально с учетом страхового стажа и прочих факторов реальная минимальная выплата составит около 1800 грн/мес. Максимум 8408 грн/мес. Сколько будет ваша сумма пособия в промежутке 1800 – 8400 гривен - вам насчитает по вашим данным работник ЦЗ по телефону", - написал Аваков.
Теги: пособие по безработице, карантин, Аваков
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