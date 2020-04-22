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Кабмин пообещал создать 500 тыс. "карантинных" рабочих мест

22.04.2020 12:00
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Кабмин пообещал создать 500 тыс. "карантинных" рабочих мест

Украинцам будут предлагать работу на период карантина с оплатой труда до 8 тыс. гривен. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью РБК-Украина.
Так, Шмыгаль напомнил, что Кабмин работает над созданием 500 тысяч рабочих мест, которые "дадут возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений" и "зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие-то мизерные средства".
В частности, речь идет о работе в социальной, коммунальной и бюджетной сферах. Также глава правительства упомянул и о "Большой стройке", где, по его словам, около 170 тысяч рабочих мест и еще около 150 тысяч - в сопутствующих сферах.



Теги: карантин, рабочее место,
 
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