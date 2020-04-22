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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 апреля
В Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 424 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 349 случаев;
Волынская область - 176 случаев;
Днепропетровская область - 150 случаев;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 287 случаев;
Закарпатская область - 218 случаев;
Запорожская область - 141 случай;
Ивано-Франковская область - 589 случаев;
Кировоградская область - 251 случай;
г. Киев - 989 случаев;
Киевская область - 390 случаев;
Львовская область - 274 случая;
Луганская область - 26 случаев;
Николаевская область - 82 случая;
Одесская область - 148 случаев;
Полтавская область - 116 случаев;
Ривненская область - 353 случая;
Сумская область - 86 случаев;
Тернопольская область - 471 случай;
Харьковская область - 82 случая;
Херсонская область - 72 случая;
Хмельницкая область - 54 случая;
Черновицкая область - 1053 случая;
Черкасская область - 206 случаев;
Черниговская область - 13 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 апреля 2020 в Центр поступило 1117 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 19649 сообщений о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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