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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 мая

11.05.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 мая

В Украине за сутки зафиксировали 416 новых случая инфицирования вирусом COVID-19. Об этом сообщает ЦОЗ Минздрава Украины, передает Цензор.НЕТ.
Всего с начала пандемии в Украине подтверждены 15 648 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 408 человек умерли, из них 17 за минувшие сутки, 3 288 выздоровели, из них 228 за минувшие сутки.
Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 11 952 человек, что на 171 больше, чем днем ранее.
Больше всего случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки выявили в Киеве (66 случаев), Черновицкой области (56 случаев), Ривненской области (52 случая) и Львовской области (45 случаев).
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 553 случая;
Волынская область - 482 случая;
Днепропетровская область - 731 случай;
Донецкая область - 100 случаев;
Житомирская область - 523 случая;
Закарпатская область - 730 случаев;
Запорожская область - 329 случаев;
Ивано-Франковская область - 1126 случаев;
Кировоградская область - 420 случаев;
м. Киев - 1871 случай;
Киевская область - 1000 случаев;
Львовская область - 798 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 223 случая;
Одесская область - 646 случаев;
Полтавская область - 247 случаев;
Ривненская область - 978 случаев;
Сумская область - 154 случая;
Тернопольская область - 1018 случаев;
Харьковская область - 595 случаев;
Херсонская область - 161 случай;
Хмельницкая область - 178 случаев;
Черновицкая область - 2324 случая;
Черкасская область - 342 случая;
Черниговская область - 77 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 мая 2020 г. в Центр поступили 529 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 39792 сообщения о подозрении на COVID-19.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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