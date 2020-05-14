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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 мая

14.05.2020 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 мая

По состоянию на утро четверга, 14 мая, в Украине зафиксировано уже 16 847 случаев инфицирования коронавирусом. Вчера, 13 мая, таких случаев было 16 425. За сутки выявлено 422 новых заболевших. Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ Минздрава в соцсети, передает СТРАНА.ua.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 654 случая;
Волынская область - 535 случаев;
Днепропетровская область - 781 случай;
Донецкая область - 117 случаев;
Житомирская область - 533 случая;
Закарпатская область - 791 случай;
Запорожская область - 347 случаев;
Ивано-Франковская область - 1166 случаев;
Кировоградская область - 432 случая;
м. Киев - 2012 случаев;
Киевская область - 1067 случаев;
Львовская область - 904 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 228 случаев;
Одесская область - 693 случая;
Полтавская область - 257 случаев;
Ровенская область - 1062 случая;
Сумская область - 158 случаев;
Тернопольская область - 1033 случая;
Харьковская область - 713 случаев;
Херсонская область - 165 случаев;
Хмельницкая область - 209 случаев;
Черновицкая область - 2516 случаев;
Черкасская область - 348 случаев;
Черниговская область - 84 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 мая 2020 в Центр поступило 1263 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 42590 сообщений о подозрении на COVID-19.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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