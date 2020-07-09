Последние новости раздела
- Кабмин узаконил "кассовые аппараты в смартфоне"12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июля11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июля10:00
- В Киеве задержали экс-куратора "ДНР" (ВИДЕО)08:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 7 июля12:30
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июля11:30
- Сеть АТБ сделала платными парковки возле своих магазинов13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 июля10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июля11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июля11:00
Кабмин узаконил "кассовые аппараты в смартфоне"
09.07.2020 12:00
Министерство юстиции зарегистрировало приказ о порядке регистрации и применения программных регистраторов расчетных операций, чем узаконило "кассовые аппараты в смартфоне". Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Бесплатное приложение для программного регистратора расчетных операций будет доступен для полноценного использования всеми желающими. Его запуск запланирован уже на 1 августа 2020 года.
Использование регистратора расчетных операций станет обязательным для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей. Это произойдет уже 1 января 2021 года.
Теги: Кабинет министров, смартфон, предприниматель, кассовые аппараты
Читайте также:
- Азаров в акциях протеста предпринимателей увидел признаки демократии
- Кабмин даст денег на донецкий аэропорт
- В Украине готовится акция протеста
- Кабмин разрешил предпринимателям работать без печатей. Дело за Радой
- Кабмин потратит на поддержку малого предпринимательства почти три миллиона гривен
- Налоговый кодекс: Власть готова на пять уступок
- В ТКГ назвали предварительные сроки открытия двух новых КПВВ на Луганщине10:00
- В Нацполиции заподозрили боевиков в поджоге лесов Луганщины17:00
- В ГПСУ сообщили, сколько людей вчера пересекли линию соприкосновения на Донбассе14:00
- Зеленский на Луганщине: компенсации для пострадавших и авиация для пожаротушения13:00
- В ОРДО сообщили о судьбе застрявших в "серой зоне" перед Еленовкой11:00
- В лесных пожарах на Луганщине погибло 7 человек09:00
- В «серой зоне» перед КПВВ «Еленовка» застряли около 100 человек16:00
- В Станице Луганской местный житель разбил знак "Украина"12:00
- В "ДНР" сообщили, сколько человек сегодня пропустят через КПП "Еленовка"11:00
- В Донецкой области усилили карантинные ограничения10:00
- Кабмин узаконил "кассовые аппараты в смартфоне"12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июля11:00
- В ТКГ назвали предварительные сроки открытия двух новых КПВВ на Луганщине10:00
- В РФ задержали губернатора Хабаровского края Фургала09:00
- Динамо в драматическом финале завоевало Кубок Украины (ВИДЕО)08:00
- В Нацполиции заподозрили боевиков в поджоге лесов Луганщины17:00
- Шарий заявил, что Зеленский хочет его убить16:00
- В Бельгии создали самый большой в мире "печатный" двухэтажный дом15:00
- В ГПСУ сообщили, сколько людей вчера пересекли линию соприкосновения на Донбассе14:00
- Зеленский на Луганщине: компенсации для пострадавших и авиация для пожаротушения13:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Названа возможная дата следующего открытия КПП «Еленовка»
- Пушилин изменил режим работы КПП «Еленовка»
- В ОРДО сообщили о судьбе застрявших в "серой зоне" перед Еленовкой
- В "ДНР" анонсировали открытие гуманитарного коридора на КПВВ "Еленовка" (ВИДЕО)
- В "ДНР" сообщили, сколько человек сегодня пропустят через КПП "Еленовка"
- В «серой зоне» перед КПВВ «Еленовка» застряли около 100 человек
- Пять городов Донецкой области остались без воды
- В Станице Луганской местный житель разбил знак "Украина"
- В ГПСУ сообщили, сколько людей вчера пересекли линию соприкосновения на Донбассе
- В ОРДЛО озвучили новые данные по коронавирусу