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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 июля

12.07.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 июля

За минувшие сутки в Украине выявили 678 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше показателя в субботу. Общее число инфицированных достигло 53 521, сообщает Минздрав в воскресенье, 12 июля, передает Корреспондент.net.
Также за 24 часа выздоровели 457 человек. С начала пандемии излечились свыше 26 тысяч пациентов.
При этом скончались за сутки 11 украинцев. Общее число жертв пандемии достигло 1 383.
Количество случаев коронавируса в регионах Украины:
Винницкая область - 2097 (+16)
Волынская область - 3042 (+55)
Днепропетровская область - 1144 (+4)
Донецкая область - 759 (1)
Житомирская область - 1532 (11)
Закарпатская область - 3909 (+67)
Запорожская область - 621 (+9)
Ивано-Франковская область - 3029 (+58)
Кировоградская область - 673 (+3)
Киев - 6182 (+67)
Киевская область - 3026 (+40)
Львовская область - 7003 (+121)
Луганская область - 93 (0)
Николаевская область - 481 (+4)
Одесская область - 2174 (+33)
Полтавская область - 331 (0)
Ровенская область - 4598 (+78)
Сумская область - 340 (+3)
Тернопольская область - 2231 (+14)
Харьковская область - 2649 (+28)
Херсонская область - 204 (0)
Хмельницкая область - 908 (20)
Черновицкая область - 5140 (+23)
Черкасская область - 748 (10)
Черниговская область - 607 (+13).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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