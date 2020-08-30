Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 августа

30.08.2020 13:00

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, зафиксированы 2 096 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает МОЗ.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 119 074 человек, умерли с начала пандемии 2 527 человек (за сутки 35), выздоровевших - 56 734 (за сутки 596).

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 59 813 человек, что на 1 465 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3948 случаев;

Волынская область - 5417 случаев;

Днепропетровская область - 2306 случаев;

Донецкая область - 1416 случаев;

Житомирская область - 3213 случаев;

Закарпатская область - 7456 случаев;

Запорожская область - 1558 случаев;

Ивано-Франковская область - 9014 случаев;

Кировоградская область - 810 случаев;

м. Киев - 13093 случаи;

Киевская область - 5580 случаев;

Львовская область - 14 356 случаев;

Луганская область - 312 случаев;

Николаевская область - 1169 случаев;

Одесская область - 7094 случая;

Полтавская область - 770 случаев;

Ровенская область - 9098 случаев;

Сумская область - 1456 случаев;

Тернопольская область - 5865 случаев;

Харьковская область - 8889 случаев;

Херсонская область - 392 случая;

Хмельницкая область - 2402 случая;

Черновицкая область - 10 145 случаев;

Черкасская область - 1538 случаев;

Черниговская область - 1777 случаев.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173), Ивано-Франковской (171), Тернопольской (160), Черновицкой (148) и Хмельницкой (105) областях, а также в Киеве (109).