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В Украине впервые больше 2700 случаев COVID-19 за сутки
В Украине за минувшие сутки обнаружили 2 723 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд, сообщает Министерство здравоохранения в пятницу, 4 сентября.
Предыдущий рекорд был установлен в среду, 2 сентября, когда сообщалось о 2495 больных. Также количество инфицированных существенно выросло по сравнению со вчерашним днем – 2430.
Общее количество инфицированных с начала пандемии достигла 130 951.
Также за сутки скончался 51 человек. В целом число жертв коронавируса достигло 2 761.
За последние 24 часа всего больных обнаружили в Харьковской области (371), Киеве (319), Одесской области (225) и Тернопольской области (204).
При этом за сутки выздоровели 937 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 60 613. Сейчас коронавирусом болеют 67 713 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1735.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл - 4269 (+75)
Волынская обл - 5723 (+61)
Днепропетровская обл - 2570 (+52)
Донецкая обл - 1576 (27)
Житомирская обл - 3550 (+79)
Закарпатская обл - 7888 (100)
Запорожская обл - 1768 (60)
Ивано-Франковская обл - 9845 (+160)
Кировоградская обл - 841 (8)
Киев - 14477 (+319)
Киевская обл - 6017 (+86)
Львовская обл - 15312 (+196)
Луганская обл - 393 (+20)
Николаевская обл - 1446 (+74)
Одесская обл - 8038 (+225)
Полтавская обл - 886 (31)
Ровенская обл - 9535 (+59)
Сумская обл - 1680 (+51)
Тернопольская обл - 6841 (+204)
Харьковская обл - 10312 (+371)
Херсонская обл - 444 (+9)
Хмельницкая обл - 2848 (+108)
Черновицкая обл - 10786 (+162)
Черкасская обл - 1756 (+86)
Черниговская обл - 2150 (100).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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