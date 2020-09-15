Последние новости раздела
- Переселенцам-инвалидам увеличили соцпомощь на 130%17:00
- У Геннадия Кернеса официально подтвердили коронавирус16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 сентября11:00
- Главы двух областей заразились коронавирусом09:00
- Кабмин одобрил проект госбюджета-202117:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 сентября11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 сентября11:00
- Харьков получил гумпомощь из США для борьбы с COVID-1913:00
- В Украине новый рекорд смертности от коронавируса11:00
- С 14 сентября Киев попадет в оранжевую карантинную зону11:00
Переселенцам-инвалидам увеличили соцпомощь на 130%
15.09.2020 17:00
Социальную помощь переселенцам с инвалидностью увеличили на 130%. Об этом заявил Уполномоченный Президента по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич в эфире телеканала "ДОМ", передает Укринформ.
"Например, насколько услышала меня власть по переселенцам... Вы знаете, мне удалось на 130 процентов увеличить помощь переселенцам с инвалидностью", - заявил Сушкевич.
Он также отметил, что переселенцам сейчас также не нужно предоставлять прописку, чтобы встать на квартирный учёт.
"Кто не имеет прописки – фиксированного адреса на территории вне, ... он не имел права встать на квартирный учёт. Нам удалось это сделать. Сейчас не нужно это, и можно становиться на квартирный учет", – сообщил уполномоченный Президента.
Теги: увеличение, социальная помощь, переселенец
Читайте также:
- Мэра поставили на Евро-счетчик
- Межбанк закрылся в диапазоне 8,027-8,031 гривен за доллар
- Межбанк закрылся в диапазоне 8,0015-8,0065 грн за доллар
- Межбанк открылся в диапазоне 8,015-8,021 грн за доллар
- Межбанк открылся в диапазоне 8,027-8,033 гривен за доллар
- Официальный курс валют на пятницу, 11 мая
- Пушилин анонсировал прямую линию с жителями Донбасса15:00
- График работы мобильного пункта Ощадбанка на Донбассе с 15 по 18 сентября14:00
- "ДНР" изменила правила въезда в "республику" через КПВВ "Еленовка"12:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 14 сентября16:00
- Жителей Рубежного предупредили о контртеррористических учениях10:00
- Ермак рассказал о будущем обмене пленными09:00
- В оккупированном Луганске отпраздновали 225-летие города13:00
- В Луганске открыли бюст первого главаря "ЛНР"17:00
- В Мариуполе два дня ловили "диверсантов" и "террористов"10:00
- В «ДНР» определили срок легитимности украинских документов17:00
- Переселенцам-инвалидам увеличили соцпомощь на 130%17:00
- У Геннадия Кернеса официально подтвердили коронавирус16:00
- Пушилин анонсировал прямую линию с жителями Донбасса15:00
- График работы мобильного пункта Ощадбанка на Донбассе с 15 по 18 сентября14:00
- Горловчан на День города будут развлекать Салтыкова и "Мираж"13:00
- "ДНР" изменила правила въезда в "республику" через КПВВ "Еленовка"12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 сентября11:00
- В Кремле рассказали об итогах встречи Лукашенко и Путина10:00
- Главы двух областей заразились коронавирусом09:00
- Американские ученые нашли эффективное лекарство от коронавируса08:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября
- В Луганске открыли бюст первого главаря "ЛНР"
- "ДНР" изменила правила въезда в "республику" через КПВВ "Еленовка"
- Ермак озвучил итоги переговоров в Берлине (ВИДЕО)
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 14 сентября
- В Мариуполе два дня ловили "диверсантов" и "террористов"
- В оккупированном Луганске отпраздновали 225-летие города
- В Украине новый рекорд смертности от коронавируса
- Ермак рассказал о будущем обмене пленными
- В Донецке презентовали электронную публичную библиотеку