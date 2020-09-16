Кабмин разрешил использовать электронные ИНН и справку ВПЛ

16.09.2020 17:00

16 сентября 2020 года Кабинет министров Украины утвердил использование электронных копий ИНН и электронную справку ВПО в приложении «Дія». Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в личном Telegram-канале, передает AIN.UA.

В соответствии с решением Кабмина цифровым ИНН можно будет воспользоваться при:

предоставлении услуг почтовой связи;

проведении банковских операций;

на кассах супермаркетов для подтверждения возраста;

предоставлении административных услуг;

возврате средств уплаченных за товар, и т.п.

Помимо этого, Кабмин легализировал электронную справку ВПЛ (внутренне перемещенные лица). В приложении будет отражаться фамилия, имя и отчество владельца справки, пол, информация о документах, подтверждающих личность, а также зарегистрированное и фактическое места жительства. Бета-тест документа планируют запустить в ближайшее время.

Михаил Федоров также подчеркнул, что электронные документы станут доступны в приложении «Дія 2.0», которое презентуют в октябре 2020 года.