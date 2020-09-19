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Сегодня в Украине пройдет "Всемирный день уборки"

19.09.2020 10:00
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Сегодня в Украине пройдет "Всемирный день уборки"

Акцию «Всемирный день уборки» проведет в субботу, 19 сентября, в 10:00 Всеукраинское международное движение Let's do it Ukraine, передает Укринформ.
«С целью улучшения экологической ситуации Украины, развития Всеукраинского волонтерского движения, общего стремления к лучшему будущему в развитии экологического сектора Всеукраинское международное движение Let's do it Ukraine совместно с международным движением Let's do it World проводит ежегодную социально-экологическую акцию по уборке зеленых зон и благоустройству территорий. Международная акция «Всемирный день уборки - World Cleanup Day» состоится в 24 регионах Украины и 180 странах мира 19 сентября в 10:00 с соблюдением карантинных норм и ограничений», - говорится в сообщении.
Как отмечается, в акции примут участие коммерческие и некоммерческие организации, компании и государственные учреждения, сотрудники которых присоединятся на уровне корпоративной социальной ответственности, СМИ, лидеры мнений и рядовые граждане.



Теги: акция, экология, уборка
 
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