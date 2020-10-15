Зеленский посетил Донбасс и вручил нагрвды защитникам Украины

15.10.2020 08:00

В ходе рабочей поездки в Донецкую область в День защитника Украины Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды и ценные подарки военным, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил, сообщает пресс-служба главы государства.

«У вас сложная, самая патриотическая работа. Вы защищаете нашу независимость, суверенитет. Я благодарен каждому из вас. Вы делаете большое дело, за которое будут благодарны все поколения украинцев, – возвращаете нашу землю обратно. Верю в нашу общую победу над врагом», – сказал Глава государства, обращаясь к военным.

Также Глава государства заслушал доклад об оперативной обстановке в зоне проведения ООС и ознакомился с планом участков перспективного разминирования.