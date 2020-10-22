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В ЦИК назвали число избирателей в списках для голосования

22.10.2020 09:00
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В ЦИК назвали число избирателей в списках для голосования

На местных выборах 25 октября право проголосовать получили 28 миллионов 622 тысячи человек. Об этом в среду, 21 октября, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии, передает Корреспондент.net.
"Какой же будет явка, станет известно только в день выборов", - заявила член ЦИК Ирина Ефремова.
Также она информировала, что на избирательные участки уже поступили уточненные списки избирателей и начата передача бюллетеней.



Теги: выборы, список, ЦИК, избиратели
 
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