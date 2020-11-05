В Украине новый "рекорд" - 9 850 случаев COVID за сутки

05.11.2020 13:00

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 9850 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Так, больше всего случаев выявили в Киеве (+983), Харьковской (+771), Хмельницкой (+550), Запорожской (+523) и Донецкой (+506) областях.

За сутки проведено 75 598 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 46 856, методом ИФА - 28 742.

Всего с начала пандемии заразились уже 430 467 человек. Умерли от коронавируса 7 924 (+193) пациентов, выздоровели - 184 782 (+8378). Активными больными остаются 245 685 человек.

Ситуация с заболеваемостью по регионам Украины:

Винницкая область – 11 644;

Волынская область – 14 889;

Днепропетровская область – 16 600;

Донецкая область – 12 873;

Житомирская область – 16 598;

Закарпатская область – 15 849;

Запорожская область – 11 750;

Ивано-Франковская область – 22 521;

Киев – 41 373;

Киевская область – 18 329;

Кировоградская область – 2813;

Луганская область – 4104;

Львовская область – 32 069;

Николаевская область – 9306;

Одесская область – 26 838;

Полтавская область – 11 079;

Ровенская область – 20 671;

Сумская область – 13 196;

Тернопольская область – 21 499;

Харьковская область – 40 330;

Херсонская область – 4852;

Хмельницкая область – 17 989;

Черкасская область – 10 085;

Черновицкая область – 23 708;

Черниговская область – 9502.