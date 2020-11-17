В ГСЧС предупредили о гололедице на востоке Украины

17.11.2020 12:00

Во вторник, 17 ноября, в Украине ожидается заметное похолодание и появление гололедицы на дорогах, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, ухудшение погодных условий ожидается в восточных областях. Синоптики предоставили этим погодным условиям І уровень опасности - желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупреждают спасатели.