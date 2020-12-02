Опрос показал рост поддержки жесткого карантина среди украинцев

02.12.2020 13:00

Две недели назад сторонников жесткого карантина было 36%, а сейчас уже 42%. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг, передает Корреспондент.net.

В то же время количество противников жесткого карантина уменьшилось с 61 до 55%. Также выросло количество респондентов (с 55 до 58%), которые считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится. При этом, 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники (40% - против этого).

Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 28-30 ноября 2020 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.