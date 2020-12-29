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Кабмин запустил "электронную прописку"

29.12.2020 08:00
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Кабмин запустил "электронную прописку"

Кабинет министров Украины на заседании в понедельник, 28 декабря, принял решение о запуске экспериментального проекта по регистрации места проживания в электронной форме для лиц старше 14 лет. Эта услуга сегодня в стране пользуется огромным спросом у граждан, сообщает Корреспондент.net.
Пока что в Украине в электронной форме можно зарегистрировать только новорожденных и детей до 14 лет, отметил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.
"Это постановление – один из очередных шагов реального упрощения взаимодействия каждого гражданина и государства. В этом постановлении прописаны поручения, сроки, необходимые шаги, чтобы уже в течение следующего года эта услуга максимально упростилась и стала электронной, а каждый человек мог ею воспользоваться абсолютно свободно", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.



Теги: Кабинет министров, Интернет, услуги, прописка
 
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