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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 января

12.01.2021 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 января

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 5 116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболел 131 ребенок и 309 медработников. Об этом в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за прошедшие сутки госпитализированы – 1 092 человека; летальных случаев – 184; выздоровело – 15 951 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Киеве (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 124 430 человек, 20 019 человек – умерли от COVID-19, выздоровели – 812 368 человек.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 121
Волынская область - 99
Днепропетровская область - 267
Донецкая область - 160
Житомирская область - 72
Закарпатская область - 134
Запорожская область - 463
Ивано-Франковская область – 66
Киев - 898
Киевская область - 284
Кировоградская область - 76
Луганская область - 47
Львовская область - 312
Николаевская область - 52
Одесская область - 315
Полтавская область - 520
Ровенская область - 132
Сумская область - 152
Тернопольская область - 83
Харьковская область - 275
Херсонская область - 73
Хмельницкая область - 18
Черкасская область - 306
Черновицкая область - 184
Черниговская область - 7.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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