- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 января12:00
- Минэнерго представило "план по существенному снижению тарифов на газ"08:00
- Синоптики предупредили жителей Украины о морозах12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 января11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 января11:00
- 16 населенных пунктов остались без газа из-за взрыва газопровода на Полтавщине09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 января10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 января15:00
- В Украине начался локдаун. Полный список ограничений10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 января11:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 января
За минувшие сутки в Украине зафиксированы 5 116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболел 131 ребенок и 309 медработников. Об этом в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за прошедшие сутки госпитализированы – 1 092 человека; летальных случаев – 184; выздоровело – 15 951 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Киеве (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 124 430 человек, 20 019 человек – умерли от COVID-19, выздоровели – 812 368 человек.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 121
Волынская область - 99
Днепропетровская область - 267
Донецкая область - 160
Житомирская область - 72
Закарпатская область - 134
Запорожская область - 463
Ивано-Франковская область – 66
Киев - 898
Киевская область - 284
Кировоградская область - 76
Луганская область - 47
Львовская область - 312
Николаевская область - 52
Одесская область - 315
Полтавская область - 520
Ровенская область - 132
Сумская область - 152
Тернопольская область - 83
Харьковская область - 275
Херсонская область - 73
Хмельницкая область - 18
Черкасская область - 306
Черновицкая область - 184
Черниговская область - 7.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе вышли из строя11:00
- Изменились правила въезда из России в Украину10:00
- На Донбассе за сутки - 10 нарушений "тишины", один украинский воин погиб09:00
- Мариупольцы вышли на митинг против повышения коммунальных тарифов16:00
- Жители ОРДО возмущены низким качеством водопроводной воды15:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 11 января14:00
- В ОРЛО предупредили о возможных сбоях в работе банкоматов и терминалов13:00
- В ОРДО возобновили "комендантский час"10:00
- На водопроводе "Горловка-Торецк" выявлено 4 порыва09:00
- Гумкоридор в Еленовке возобновит работу 11 января15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 января12:00
- Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе вышли из строя11:00
- Изменились правила въезда из России в Украину10:00
- На Донбассе за сутки - 10 нарушений "тишины", один украинский воин погиб09:00
- Минэнерго представило "план по существенному снижению тарифов на газ"08:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Мариупольцы вышли на митинг против повышения коммунальных тарифов16:00
- Жители ОРДО возмущены низким качеством водопроводной воды15:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 11 января14:00
- В ОРЛО предупредили о возможных сбоях в работе банкоматов и терминалов13:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- В ОРЛО отменили автоматическое продление срока временного ввоза/вывоза транспортных средств
- Жители ОРДО возмущены низким качеством водопроводной воды
- В ОРДО анонсировали открытие на КПП "Успенка" магазина Duty Free
- Гороскоп на неделю с 11 по 17 января
- В ОРДО возобновили "комендантский час"
- Боевики ОРДО сорвали ремонт водопровода Горловка-Торецк
- Жители двух районов Мариуполя остались без света и тепла
- В ОРЛО предупредили о возможных сбоях в работе банкоматов и терминалов
- Изменились правила въезда из России в Украину
- Cоздана онлайн-карта мировой COVID-вакцинации