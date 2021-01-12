Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 января

12.01.2021 12:00

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 5 116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболел 131 ребенок и 309 медработников. Об этом в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки госпитализированы – 1 092 человека; летальных случаев – 184; выздоровело – 15 951 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Киеве (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 124 430 человек, 20 019 человек – умерли от COVID-19, выздоровели – 812 368 человек.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 121

Волынская область - 99

Днепропетровская область - 267

Донецкая область - 160

Житомирская область - 72

Закарпатская область - 134

Запорожская область - 463

Ивано-Франковская область – 66

Киев - 898

Киевская область - 284

Кировоградская область - 76

Луганская область - 47

Львовская область - 312

Николаевская область - 52

Одесская область - 315

Полтавская область - 520

Ровенская область - 132

Сумская область - 152

Тернопольская область - 83

Харьковская область - 275

Херсонская область - 73

Хмельницкая область - 18

Черкасская область - 306

Черновицкая область - 184

Черниговская область - 7.