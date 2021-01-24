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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января

24.01.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 3 915 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 079 человек; летальных случаев - 83; выздоровело – 5 407 человек.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 191 812 человек, 21 861 человек умерли от COVID-19, выздоровели 947 514 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), г. Киев (240) и Днепропетровской (236) областях.
Cуточный прирост больных в областях:
м. Киев – 240 случаев;
Винницкая область – 122 случая;
Волынская область – 73 случая;
Днепропетровская область – 236 случаев;
Донецкая область – 110 случаев;
Житомирская область – 164 случая;
Закарпатская область – 188 случаев;
Запорожская область – 198 случаев;
Ивано-Франковская область – 292 случая;
Киевская область – 242 случая;
Кировоградская область – 43 случая;
Луганская область – 79 случаев;
Львовская область – 320 случаев;
Николаевская область – 199 случаев;
Одесская область – 89 случаев;
Полтавская область – 141 случай;
Ровненская область – 96 случаев;
Сумская область – 118 случаев;
Тернопольская область – 119 случаев;
Харьковская область – 118 случаев;
Херсонская область – 104 случая;
Хмельницкая область – 203 случая;
Черкасская область – 78 случаев;
Черновицкая область – 186 случаев;
Черниговская область – 157 случаев.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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