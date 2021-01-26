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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 января
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 2 779 новых случаев коронавируса, что немного больше, чем днем ранее, когда сообщалось о 2 516 новых случаях. Об этом в Facebook во вторник, 26 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, выздоровели за сутки 12 538 пациентов.
Среди заболевших - 95 детей и 175 медработников. 891 человек был госпитализирован, 133 - скончались.
Больше всего новых случаев выявили в Киеве (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.
Всего вчера провели 32 030 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 16589, методом ИФА - 15441.
С начала пандемии в Украине подтвердили коронавирус у 1 миллиона 197 тысяч 107 человек, выздоровели - 965 835, умерли - 22 057. Активными больными остаются 231 272 пациента.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 375 случаев;
Винницкая область - 53 случая;
Волынская область - 93 случая;
Днепропетровская область - 108 случаев;
Донецкая область - 46 случаев;
Житомирская область - 20 случаев;
Закарпатская область - 103 случая;
Запорожская область - 276 случаев;
Ивано-Франковская область - 255 случаев;
Киевская область - 78 случаев;
Кировоградская область - 17 случаев;
Луганская область - 56 случаев;
Львовская область - 167 случаев;
Николаевская область - 30 случаев;
Одесская область - 211 случаев;
Полтавская область - 100 случаев;
Ровенская область - 81 случай;
Сумская область - 37 случаев;
Тернопольская область - 95 случаев;
Харьковская область - 207 случаев;
Херсонская область - 37 случаев;
Хмельницкая область - 15 случаев;
Черкасская область - 122 случая;
Черновицкая область - 192 случая;
Черниговская область - 5 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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